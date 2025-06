Políticos do Acre iniciam caravana pela BR-364: “Um pedido de socorro”, diz Nicolau

Os deputados estaduais e federais acreanos iniciaram uma caravana pela BR-364 nesta quinta-feira (5). A viagem percorrerá toda a extensão da rodovia, com o objetivo de vistoriar as condições da estrada, considerada a mais importante do estado do Acre.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, destacou que a iniciativa busca reunir informações sobre a via e encaminhá-las ao Governo Federal como forma de cobrar uma solução definitiva.

“Na verdade, é um sonho do Acre essa BR-364: ela se encontra em uma qualidade muito ruim e o objetivo é um pedido de socorro ao Governo Federal, que dê mais atenção, que antecipe essa licitação da reconstrução e que a bancada federal nos ajude”, disse o presidente.

“Mas estamos todos unidos. Sem dinheiro, não vamos conseguir fazer. É a união da classe política do Acre, do povo, para trazer uma vida menos cara a quem depende dessa BR-364”, concluiu.

O convite para participar da caravana foi estendido a todos os órgãos interessados em integrar o movimento.

O evento conta com três paradas programadas: a primeira será na Ponte do Caeté, em Sena Madureira; a segunda, no trecho entre Caeté e Manoel Urbano, para averiguar a pavimentação feita com a técnica de macadame; e a última parada será na Ponte do Rio Tarauacá, que está em obras para a ampliação de sua cabeceira.