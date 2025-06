Ponto de Mudança: evento em Brasília prepara caminho para a COP30

Pela primeira vez na história, a Amazônia será palco do evento ambiental mais importante do mundo. A COP30, marcada para novembro, em Belém, coloca o Brasil como centro das atenções globais, com potencial para liderar as soluções críticas de transição climática. Uma oportunidade única para o país assumir o protagonismo na agenda ambiental internacional.

Para antecipar esse debate e buscar juntos o que pode ser feito rumo à COP30, o Metrópoles realiza, em 26 de junho, em Brasília, o evento Ponto de Mudança. A iniciativa que integra a programação do Innova Summit, reunirá especialistas, autoridades e lideranças para discutir os principais desafios climáticos no país.

O encontro busca antecipar os temas centrais da conferência climática da ONU, promovendo uma reflexão estratégica sobre o papel do Brasil na transição de uma economia sustentável. O evento é aberto ao público e ocorrerá no Ulysses Centro de Convenções, a partir das 14h.

Presença de renome

Diante da complexidade e importância do tema, o Ponto de Mudança recebe nomes que ajudam a entender o que está em jogo quando se fala em clima e futuro. Um dos convidados é o climatologista Carlos Nobre, um dos principais nomes da ciência climática no país e referência internacional em mudanças do sistema terrestre.

Engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutor em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, Nobre tem uma trajetória marcada por décadas de pesquisa sobre a Amazônia e o impacto das mudanças climáticas.

Foi um dos autores do quarto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, pelo qual recebeu, junto com toda a equipe envolvida, o Prêmio Nobel da Paz em 2007.

Atualmente integra algumas das academias científicas mais respeitadas do mundo, como a Royal Society e a Academia Nacional de Ciências dos EUA. Carlos Nobre é o primeiro brasileiro a receber o título de Planetary Guardian, concedido a quem se destaca na proteção do planeta.

Professor na Universidade de São Paulo (USP), Nobre copreside o Painel Científico para a Amazônia e lidera o projeto Amazônia 4.0, iniciativa que alia conhecimento científico e saberes indígenas para criar um novo modelo econômico na região amazônica.

Painéis temáticos

Além da palestra com Carlos Nobre, o evento também contará com painéis temáticos que abordarão temas de relevância. A proposta é aprofundar os principais assuntos que permearão a COP30. Entre os participantes estão:

Fernanda Stefani, CEO e cofundadora da 100% Amazônia, empresa voltada ao comércio sustentável de produtos da floresta;

Luiz Piauhylino Filho, secretário de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL);

Eduarda Zoghbi, especialista em clima e energia no Climate Investment Funds;

Fábio Cruz, Head de ESG e Risco Climático da XP Inc.

O evento também contará com a presença da Ana Toni, CEO da COP30, reforçando a importância do debate ambiental às vésperas da conferência climática da ONU.

Brasil no centro das atenções

A realização da COP30 no Brasil reforça o protagonismo do país na agenda ambiental global. Com a maior floresta tropical do planeta e uma das matrizes energéticas mais limpas entre as grandes economias, o país também enfrenta desafios complexos, como o desmatamento, desigualdades socioambientais e a necessidade de conciliar desenvolvimento com preservação.

O Ponto de Mudança pretende ser um espaço estratégico para antecipar essas discussões e mobilizar a sociedade em torno de políticas e práticas que garantam um futuro sustentável. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal do Metrópoles no YouTube.

Innova Summit

Um dos maiores eventos da América Latina voltado à inovação e negócios, o Innova Summit chega a quinta edição com uma programação diversificada que reúne profissionais de renome do mundo do empreendedorismo e tecnologia. O evento ocorre de 24 a 26 de junho, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia.

O Metrópoles se une a essa iniciativa para fomentar o diálogo sobre mudanças climáticas, reunindo líderes e especialistas em torno de ideias e soluções que estão moldando o futuro.

Ponto de Mudança

Quando: 26 de junho de 2025 (quinta-feira)

Onde: Ulysses Centro de Convenções (Brasília/DF)

Horário: a partir das 14h

Entrada gratuita