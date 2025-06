População indígena no Acre cresce mais de 80% em 12 anos, apontam dados do Censo

O Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou um crescimento da população indígena no Acre. Em doze anos, o número de indígenas no estado quase dobrou, passando de 17.578 em 2010 para 31.694 em 2022, um aumento de mais de 80%.

Com esse salto, o Acre passou a ocupar a 13ª posição no ranking nacional de estados com maior população indígena, superando unidades da federação como Amapá, Tocantins, Espírito Santo e outros estados da Região Sudeste. No topo da lista, aparecem Amazonas (490.935), Bahia (229.443) e Mato Grosso do Sul (116.469).

A maior parte da população indígena do Acre vive em Terras Indígenas, que concentram 61,79% do total. Os outros 38,21% residem fora dessas áreas, distribuídos em zonas urbanas ou rurais não demarcadas oficialmente.

Outro dado de destaque é a pirâmide etária da população indígena, que revela um perfil predominantemente jovem. A maioria dos indígenas está nas faixas etárias entre 0 e 24 anos.

Há também presença significativa entre 25 e 49 anos, com uma redução progressiva a partir dos 50, evidenciando os desafios enfrentados no acesso à saúde e à qualidade de vida nas comunidades.

A taxa de alfabetização entre os indígenas do Acre atingiu 76,01%, segundo o IBGE. No entanto, 23,99% da população ainda não é alfabetizada, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a educação nas comunidades originárias.

Todos os 22 municípios acreanos registram presença indígena, com destaque para Santa Rosa do Purus (4.297), Feijó (4.436), Jordão (4.115), Tarauacá (3.775) e Marechal Thaumaturgo (3.355), os cinco com maior número de indígenas residentes.

Outras cidades com populações indígenas relevantes incluem Cruzeiro do Sul (1.678), Rio Branco (1.827), Sena Madureira (1.681), Assis Brasil (1.207) e Porto Walter (868). Municípios como Manoel Urbano (962), Brasileia (282), Xapuri (43), Porto Acre (82) e Epitaciolândia (26) também figuram na lista. Capixaba, por sua vez, aparece com o menor número de indígenas autodeclarados: apenas sete pessoas.