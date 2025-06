Popular nas redes sociais, prefeito de Sorocaba fala de bebês reborn doados à cidade

Popular nas redes sociais, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, concedeu entrevista ao portal LeoDias. Em conversa com a repórter Tatiana Apocalypse, o político falou de diversos assuntos, inclusive bebês reborn.

No Instagram, Rodrigo é seguido por mais de 3,3 milhões de pessoas, enquanto mais de 3,2 milhões de internautas acompanham seus conteúdos no TikTok. Em um dos vídeos, ele anunciou que a Prefeitura de Sorocaba recebeu uma doação de bonecos para as crianças brincarem. Sobre a ação, que disponibiliza os bebês de plástico em um parque, aos domingos, o político comentou: “Eu sempre procuro fazer essa parte social, trazendo entretenimento pras crianças, em parceria com a iniciativa privada”.

Além de reforçar que os bonecos não tiveram custo algum para o município, Rodrigo fez questão de lembrar o evento de Páscoa deste ano. “Nós fizemos uma grande festa aqui, também em parceria com a iniciativa privada. Foram mais de 100 mil pessoas, 30 mil crianças”, destacou. Todas as atrações do evento, assim como os ovos de Páscoa que os pequenos ganharam, não custaram nada aos cofres públicos, garantiu o prefeito.