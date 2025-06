“Por essa estrada trafega a saúde do nosso povo”, diz Michele em apelo a reconstrução da BR- 364

Presente em todo o trajeto da Caravana da BR-364, a deputada estadual Michelle

Melo fez um pronunciamento durante o evento de um ato público em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (6), cobrando uma resposta imediata do Governo Federal.

Ao lado de dezenas de autoridades, a parlamentar defendeu que a reconstrução da rodovia ultrapassa os limites da infraestrutura e se trata, sobretudo, de uma questão de vida, dignidade e justiça social.

“É com prazer que nós estamos aqui unidos em favor da recuperação da BR-364. Nós

sabemos da tristeza, do drama daqueles que têm que, dia após dia, enfrentar a BR

nas condições que ela está”, iniciou a deputada, ressaltando que, embora exista

esperança na mobilização coletiva, é impossível ignorar o sofrimento de quem

depende da estrada para sobreviver.

Michelle Melo lembrou que a solução técnica para o problema já existe, o uso do

macadame hidráulico, mas o entrave agora é político e orçamentário.

“A tecnologia já está aí, é o macadame. Mas é uma tecnologia cara. E nós precisamos, nesse grito que estamos dando, fazer ecoar que, para salvar a vida da BR-364, precisamos de dinheiro. Precisamos desse recurso”, comentou.

Em tom firme, a parlamentar cobrou sensibilidade do Governo Federal. “A BR-364 não é apenas uma estrada por onde trafega a economia, mas também trafega a saúde do

nosso povo, o cuidado do nosso povo. É por ela que todo o povo do Acre recebe, de

fato, seu cuidado”, afirmou, reforçando que a rodovia é o único canal de acesso a

direitos básicos para milhares de famílias do interior.

Ao final de sua fala, Michelle destacou que a união política em torno da causa é um

avanço, mas advertiu: “O povo acreano não pode mais esperar. Não estamos pedindo

luxo, estamos pedindo respeito. Respeito com a vida, com a saúde e com a dignidade

de quem vive nessa terra. A reconstrução da BR-364 é urgente, é essencial e é

inadiável”, finalizou.