Por que mulher de MC Poze do Rodo é alvo de operação? Entenda

A influenciadora Viviane Noronha é alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) contra lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho. A famosa é esposa do cantor MC Poze do Rodo.

Segundo informações do portal LeoDias, Vivi e sua empresa de produtos cosméticos para o cabelo foram apontadas na investigação como beneficiárias diretas de recursos provenientes do Comando Vermelho. “As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram canalizados para contas bancárias ligadas à mulher, que passou a ser um dos focos centrais do inquérito”, diz o documento.

O envolvimento da esposa do MC foi considerado “simbólico”. “Representa o elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais”, explicou a nota da Polícia Civil.

Vale lembrar que a mulher de Poze do Rodo é mãe de três filhos com Poze, Júlia, Miguel e Laura. O cantor também é pai de Jade, com Isabelly Pereira, e Manu, com Myllena Rocha.

Prisão de MC Poze do Rodo

Na noite da última segunda-feira, 02/06, a Justiça determinar a soltura de MC Poze do Rodo, que estava preso desde a última quinta-feira, 29/05. Nas redes sociais, a influenciadora Viviane Noronha celebrou a notícia.

“Obrigada, Jesus, saiu a decisão. MC não é bandido, aceitem”, escreveu ela nos stories do Instagram. “Desculpem pela minha voz, acabei de chegar em casa, foram quatro dias gritando, gritando, e amanhã vai ser gritando, gritando também, porque saiu a decisão certona, vencemos, graças a Deus. Estou acabada, mas a decisão saiu, tudo certo, mas por conta do horário ele não foi solto hoje. Essa é a última noite longe, amanhã voltamos para casa”, explicou Vivi.