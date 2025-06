Por que o frio pode te fazer ganhar peso — e como evitar isso

Quando o frio chega, o corpo pede mais comida, o sofá parece mais convidativo e a academia vira um compromisso mais fácil de adiar. A combinação é perigosa: é justamente no inverno que muita gente percebe um aumento indesejado na balança — e isso não é só impressão.

O organismo responde às baixas temperaturas com mecanismos naturais de proteção. Um deles é o aumento do apetite, especialmente por alimentos mais calóricos. O corpo passa a buscar fontes de energia rápida para manter a temperatura interna. Por isso, sentimos mais vontade de massas, doces e comidas gordurosas.

O frio ainda pode afetar a disposição para a atividade física. A redução na exposição ao sol também interfere na produção de vitamina D e no humor, o que contribui para a queda da motivação. É um ciclo: comemos mais, nos movemos menos e acumulamos gordura.

Outro ponto importante é o metabolismo. Embora o corpo gaste mais energia para se aquecer, o efeito não é suficiente para compensar os excessos alimentares e a menor prática de exercícios. O resultado é um saldo positivo de calorias — e, com ele, o ganho de peso.

Como evitar?

A chave está no equilíbrio: manter uma rotina de alimentação rica em fibras, proteínas e vegetais, bem como adaptar o treino à realidade do inverno. Se está difícil sair de casa, opte por exercícios no seu lar mesmo. O importante é manter o corpo ativo.

Também vale apostar em bebidas quentes e saudáveis, como chás naturais, sopas leves e versões caseiras de chocolate quente, para driblar a vontade de comer por impulso.

No fim, o frio não precisa ser um inimigo da saúde — desde que a gente não esqueça que o cuidado com o corpo é para todas as estações.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida