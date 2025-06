Por que o inverno de 2025 deve ser mais frio que o de anos anteriores

O Inverno de 2025, que se inicia nesta sexta-feira (20), terá dias de frio intenso e alternância entre períodos úmidos e secos, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A estação, que termina em 22 de setembro, é caracterizada pelas incursões de massas de ar frio oriundas do sul do continente, que provocam queda na temperatura do ar.

De acordo com a Defesa Civil do estado de São Paulo, o período terá a neutralidade das condições do Oceano Pacífico, ou seja, sem a atuação dos fenômenos El Niño e La Niña, o que fará com que o frio seja mais intenso do que em anos anteriores. Ao longo da estação, são esperados valores médios inferiores a 22ºC sobre a parte leste das regiões Sul e Sudeste do Brasil, com possibilidade de geada na região Sul, Sudeste e no Estado do Mato Grosso do Sul.

Além das geadas, existe a possibilidade de neve em áreas serranas e planaltos na Região Sul, além de episódios de friagem nos Estados do Mato grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. “A chance de nevar no inverno de 2025 é muito maior do que nos invernos de 2023 e 2024.”, afirma o Climatempo.

No estado de São Paulo, são esperadas temperaturas abaixo de 10°C em diversas regiões ao longo da estação, especialmente durante a passagem de frentes frias. A previsão também indica chuvas ocasionais associadas a essas frentes, com destaque para o mês de julho.

Além da neve, será comum a formação de nevoeiros e névoas úmidas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em função das inversões térmicas no período da manhã, “com redução de visibilidade, especialmente em estradas, áreas serranas e aeroportos”, de acordo instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuvas

Somente no norte de Roraima, noroeste do Pará e Amapá, a previsão indica condições favoráveis para chuvas acima da média.

No entanto, a chuva também será recorrente na costa leste do Nordeste, com menor frequência daquelas muito fortes e volumosas como ocorreu no outono. Com a passagem de frentes frias, o sul da Bahia deve ter um pouco mais de chuva do que o normal.

Algumas áreas no leste de Santa Catarina, leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo também concentrarão chuvas acima da normalidade.