Por que você jamais deve oferecer nuggets ao seu filho

Sucesso entre a criançada, alimentos como salsicha, hambúrguer, refrigerante e nuggets estão entre os maiores vilões da alimentação infantil. Apesar de os pedacinhos de frango empanado até virem com personagens estampados nas embalagens, o seu consumo pode ser prejudicial.

A nutricionista Taynara Abreu aponta que a maioria dos nuggets industrializados contém pouca carne de verdade, muitos aditivos químicos, excesso de sódio e gorduras ruins, além da fritura em óleo reutilizado.

“Tudo isso torna os nuggets ultraprocessados pobres em nutrientes e ricos em compostos inflamatórios”, comenta a profissional, que acrescenta que, para as crianças, o impacto é ainda mais preocupante.

“O consumo de nuggets interfere no desenvolvimento saudável, porque o excesso de sódio, aditivos e gorduras pode prejudicar rins, fígado e sistema cardiovascular”, explica. “Além disso, ocorre o aumento do risco de obesidade e doenças crônicas nas crianças, como diabetes tipo 2, hipertensão e colesterol alto.”

Outro ponto destacado pela profissional é que o consumo desse tipo de alimento desacostuma o paladar da criança. “A criança se habitua ao sabor forte dos ultraprocessados e rejeita alimentos naturais (frutas, legumes, arroz, feijão, etc.).”

Taynara ainda sugere que, na hora das substituições, a ideia é manter a praticidade, mas com mais qualidade nutricional.

Confira algumas opções para substituir os nuggets industrializados:

Nuggets caseiros assados ou na air fryer: feitos com peito de frango, aveia/farinha de arroz, temperos naturais e empanado com farinha de linhaça, farinha de rosca ou aveia.

Bolinho de frango com legumes: mistura de frango moído com cenoura ralada, batata doce e cheiro-verde. Assar em forminhas como minimuffins.

Frango grelhado em tirinhas: corte o peito de frango em tiras e tempere com limão, azeite e ervas. Cozinhe ou asse. Sirva com molhinhos saudáveis, como iogurte natural com ervas.

Mini-hambúrguer de frango ou carne caseiro: pode ser congelado e preparado na hora, feito com poucos ingredientes e sem aditivos.

Omelete de forno ou muffin de ovo: frango desfiado, legumes picados e queijo (se a criança tolerar).