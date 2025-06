Por um número! Dois acreanos quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Dois moradores do Acre acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2873 da Mega-Sena, realizado no sábado (7), e ficaram bem perto de levar o prêmio principal. Cada um vai receber R$ 44.356,88.

As apostas vencedoras da quina foram registradas em cidades diferentes: uma em Rio Branco, capital do estado, e outra em Xapuri. Apesar de não haver ganhadores na faixa principal para quem acerta os seis números, o concurso distribuiu prêmios para dezenas de apostadores que fizeram a quina.

As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 17, 27, 52 e 56.

Sem ganhadores na sena, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 61 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (10). A expectativa de um prêmio tão alto costuma aumentar o número de apostas em todo o Brasil.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas Loterias Caixa, a chance de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples (seis números) é de 1 em 50.063.860. Mesmo assim, muitos apostadores seguem tentando a sorte, como os acreanos que, desta vez, ficaram a um número de conquistar a bolada milionária.