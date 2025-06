Possível incêndio criminoso destrói casa de madeira no interior do Acre

Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta quinta-feira (19) no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. As primeiras informações levantadas no local indicam que o fogo pode ter sido provocado intencionalmente.

Na imagem, é possível ver as chamas consumindo a casa e um homem teria jogado gasolina e ateado fogo no imóvel, que pertence a uma mulher.

“Agora há pouco, perto do mercantil do Val, o cara chegou com gasolina e botou fogo na casa da mulher. Ele invadiu e incendiou tudo” relata. Apesar da gravidade da situação, até o momento não há informações sobre feridos. As autoridades competentes devem investigar o caso para confirmar se, de fato, o incêndio foi criminoso e identificar os responsáveis.