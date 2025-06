Poze do Rodo deixa prisão e é recebido com festa por familiares e fãs

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, foi solto no começo da tarde desta terça-feira (3) após cinco dias preso. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que o artista é recebido com festa pelos familiares e fãs.

Desde o dia 29 de maio, ele estava no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, e foi beneficiado por um habeas corpus, que determinou a sua soltura mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Milhares de pessoas se aglomeraram em frente ao portão do presídio. Segundo informações, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) teve que usar grades para conter a multidão.

Além disso, diante da confusão, a Polícia Militar que usar spray de pimenta. Pessoas chagaram a passar mal e houve empurra-empurra. Após a soltura, às 14h50, houve queima de fogos e mais confusão, quando admiradores tentaram se aproximar.

Veja o vídeo: