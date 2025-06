Poze do Rodo deixa prisão usando “kit penitenciário”

O cantor Marlon Brendo Coelho, o MC Poze, teve seu alvará de soltura cumprido por volta das 14h30 da tarde desta terça-feira (3/6). Usando o “kit penitenciário”, composto por bermuda, camiseta e chinelo, o cantor deixou o presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, a pé.

Do lado de fora, centenas de fãs, amigos de profissão e familiares aguardavam o funkeiro.

À coluna, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou que o alvará de soltura chegou ao e-mail da unidade prisional precisamente às 14h16 para ser cumprido.

Apesar da soltura, o cantor deverá cumprir as seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal à Justiça para informar suas atividades.

Proibição de deixar a comarca sem autorização.

Proibição de mudar de endereço sem informar à Justiça.

Entrega do passaporte.

Proibição de contato com investigados, testemunhas e pessoas ligadas à facção Comando Vermelho.

Prisão

MC Poze foi preso na última quinta-feira (29/5) sob suspeita de envolvimento com o tráfico e apologia ao crime. As investigações apontaram que o artista usava sua imagem para associar-se a membros armados do Comando Vermelho, promovendo mensagens consideradas como incentivo à facção.

A defesa do cantor nega as acusações e sustenta que se trata de perseguição ao estilo musical e à liberdade artística.