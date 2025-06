Poze do Rodo recebe nova visita da polícia e desabafa: “Perseguição”

O cantor MC Poze do Rodo, que deixou o presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (3/5), revelou nas redes sociais que recebeu uma nova visita de policiais civis nesta quinta-feira (5/6). O alvo dessa vez, no entanto, seria sua esposa, a influenciadora Viviane Noronha. O famoso afirmou ser alvo de perseguição.

Leia também

“Não aguentamos mais”

“Bom dia com mais uma visita desses caras. Irmão, não aguentamos mais”, desabafou o funkeiro nos stories do Instagram. Na postagem, ele aparece de costas e segura um documento.

Segundo Poze, o alvo da polícia, agora, é Viviane Noronha. “Agora eles querem implicar com a minha esposa guerreira, como que pode, tá sem nada pra fazer?”, criticou. “Sobe um morro, vai trocar tiro irmão, que isso, sai do nosso pé”, pediu Poze.

Viviane Noronha é investigada por suspeita de lavar dinheiro para o Comando Vermelho. Segundo o G1, ela foi intimada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para prestar depoimento e esclarecer as declarações de que policiais teriam roubado joias de sua residência durante uma operação.

Ele seguiu seu desabafo e disse ser alvo de perseguição. “Minha família não aguenta mais essa perseguição, que isso. Vocês não tem coração? Vocês não tem família”, questionou o cantor. “Pelo amor de Deus, não aguentamos mais isso. Já provamos milhas e milhas que não sou nada de errado, não arrumou nada comigo agora é com a minha esposa? Que loucura é essa?”, encerrou.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

2 de 7

Poze do Rodo e Viviane Noronha.

Reprodução. 3 de 7

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução 4 de 7

Reprodução 5 de 7

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução 6 de 7

MC Poze usa cenas de sua prisão em novo clipe e atinge Top 3 em horas

Instagram/Reprodução 7 de 7

Reprodução

Prisão de Poze

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, deixou a penitenciária de Gericinó, em Bangu (RJ) na última terça-feira (3/6), após ficar preso por cinco dias. Ele foi detido por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

Poze foi preso no dia 29 de maio. O desembargador Peterson Barroso, da Segunda Câmara Criminal, determinou sua soltura e o cumprimento de medidas cautelares pelo artista. Ele afirmou que a prisão não se sustentava, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a investigação.

Uma multidão acompanhou o momento da soltura de Poze, o que gerou muita confusão na frente do presídio. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) teve que usar grades para conter a multidão. Já a Polícia Militar teve que usar spray de pimenta.