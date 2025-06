Prefeita que postou vídeo de biquíni atinge 1 milhão de seguidores

A prefeita de Marituba, no Pará, Patrícia Alencar (MDB) viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo dançando forró de biquíni. Neste sábado (7/6), a conta dela no Instagram atingiu 1 milhão de seguidores.

No início desta semana, Patrícia tinha pouco mais de 700 mil seguidores. De quarta-feira (4/6) até este sábado (7/6), o perfil pessoal da prefeita ganhou cerca de 300 mil novos usuários.

Como comparação, a conta oficial da Prefeitura de Marituba, localizada na Região Metropolitana de Belém, possui aproximadamente 60 mil seguidores no Instagram.

Patrícia Alencar está no segundo mandato como prefeita da cidade. Ela foi eleita pela primeira vez nas eleições municipais de 2020 e reeleita em 2024, com 71,36% dos votos.

Vídeo de biquíni

Patrícia Alencar, se tornou alvo de críticas e debates nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que aparece dançando de biquíni. A gravação, originalmente publicada em sua conta pessoal do Instagram, foi compartilhada fora do círculo restrito da plataforma e viralizou, gerando reações diversas.

No vídeo, Patrícia dança a música “Que Pancada de Mulher”, de Xand Avião e Zé Vaqueiro. A canção tem versos que exaltam a beleza feminina. A prefeita, no entanto, não esperava que a gravação privada se tornasse pública.

Segundo ela, a publicação foi feita em seu perfil pessoal, seguido por apenas 186 pessoas. “É um Instagram extremamente privado”, explicou. Patrícia afirmou que um dos seguidores gravou a tela e repassou o conteúdo para sites e perfis locais, o que provocou a ampla repercussão.

O vídeo veio ao conhecimento das pessoas após aparecer nos stories do perfil público de Patrícia.

Reações na internet

A reação à publicação foi imediata. Enquanto parte dos internautas criticou a prefeita por considerar a atitude inadequada para alguém no cargo, outros defenderam seu direito à vida pessoal. “Diante do cargo que ocupa, acho desnecessário e desrespeitoso”, escreveu um usuário. Outro respondeu: “Ela estava em casa e não na prefeitura! Ela é linda mesmo!”.

A prefeita usou sua conta oficial para se manifestar. Em um post, rebateu os comentários negativos e afirmou que é possível conciliar diferentes aspectos da vida. “Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha”, declarou.

Patrícia também explicou que decidiu transformar a situação em uma oportunidade para levantar debates sociais. “Depois que viralizou, eu disse: ‘Não. Agora vou fazer do limão uma limonada e vou, sim, combater o machismo e o preconceito, que são tão exacerbados na sociedade de hoje’”, afirmou.

Em seu perfil público no Instagram, a prefeita costuma compartilhar imagens com roupas informais, como shorts curtos e vestidos justos, o que já chamou a atenção anteriormente. Comentários como “a prefeita mais linda do Brasil” e “que pernas é essa minha prefeita” são frequentes nas publicações.

Patrícia encerrou o posicionamento dizendo que, apesar da repercussão, continuará sendo quem é. “Antes de ser prefeita, eu sou a Patrícia”, concluiu.