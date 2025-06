Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima comunica o falecimento de seu pai, João Queiroz

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, comunicou neste domingo, 8 de junho, por meio de suas redes sociais, o falecimento de seu pai, o senhor João Nogueira de Lima, aos 85 anos. A notícia comoveu a comunidade local, especialmente após o gestor já ter tornado pública a delicada situação de saúde do pai, diagnosticado recentemente com um câncer agressivo.

Dias antes, Zequinha já havia informado que João Queiroz havia sido internado no Hospital do Câncer em Rio Branco, após uma mudança repentina em seu estado de saúde. “Meu pai, que sempre foi uma pessoa muito ativa e praticava pilates há mais de quatro anos, teve uma mudança drástica em sua saúde. Em menos de três dias, passou de uma vida independente para estar em um leito hospitalar”, relatou o prefeito na ocasião.

Mesmo diante do diagnóstico grave, a família manteve a esperança com o início da terapia e sessões de tratamento programadas. Zequinha destacou, ainda, o quanto seu pai sempre foi uma inspiração em sua vida: “Quem me conhece sabe o quanto meu pai é uma referência pra mim, um homem honrado, trabalhador e cheio de fé”.

Na nota de falecimento publicada neste domingo, a família lembrou com carinho da trajetória de João Queiroz, nascido em 12 de outubro de 1938. Ele foi agricultor por toda a vida, marido dedicado à esposa Cleonice de Souza Rodrigues e pai amoroso de sete filhos. Católico praticante, deixou como legado os valores da fé, do trabalho e da honestidade.

“Foi um homem simples e honrado, que lutou com dignidade para criar seus filhos. Deixa como legado a fé, o trabalho e o exemplo de uma vida marcada pela honestidade e pelo amor à família”, destacou o comunicado.

O prefeito Zequinha Lima e seus familiares agradeceram pelas manifestações de carinho, orações e gestos de solidariedade recebidos neste momento de dor. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e toda a comunidade local prestam suas condolências e se solidarizam com a família Lima neste momento difícil. Que Deus conforte a todos.