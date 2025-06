Prefeito de Sorocaba avalia sucesso da cidade: “Resgatamos o orgulho do cidadão”

Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba, no interior de São Paulo, concedeu uma entrevista exclusiva à repórter Tatiana Apocalypse, do portal LeoDias, e avaliou a fama que a cidade conquistou nacionalmente. Ele, que é conhecido como “prefeito tiktoker”, usa as redes sociais para fazer vídeos curtos divulgando os projetos do local e costuma taxar Sorocaba como a “melhor cidade do Brasil para se viver”.

“Estamos aqui na cidade vizinha, que chama Votorantim, e foi pelo reflexo do trabalho da cidade de Sorocaba. Meu irmão, que nunca foi político e nunca disputou uma eleição, se tornou prefeito. Então você vê que a população percebe e vive esse momento novo da cidade”, declarou o prefeito.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/PortalLeoDias Prefeito de Sorocaba anuncia criação do “Politiktok” para ensinar comunicação política nas redes sociais

Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP), concedeu entrevista à repórter Tatiana Apocalypse, do portal LeoDias Portal LeoDias Reprodução/ Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP), concedeu entrevista à repórter Tatiana Apocalypse, do portal LeoDias Portal LeoDias Voltar

Próximo

Manga ressaltou que os moradores do local estão orgulhosos com a nova era na cidade: “Nós conseguimos resgatar esse orgulho do cidadão sorocabano e a cidade se tornou conhecida nacionalmente. Não é à toa que estou te recebendo aqui. Quando que um portal tão importante quanto o do Leo Dias viria em uma cidade do interior entrevistar o prefeito? É sinal que a cidade ficou conhecida lá fora”, destacou.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais pelo “prefeito tiktoker”, ele fala de Sorocaba, obras feitas pela sua gestão e sempre finaliza as gravações com a frase: “Vem morar em Sorocaba, vamos fazer a melhor cidade do Brasil para se viver”.

Os vídeos passaram a ter milhões de visualizações desde o começo desse ano. E com isso, o prefeito acumula mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3,2 milhões de pessoas que o acompanham também no TikTok.