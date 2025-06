prefeito-do-rio-veta-projeto-que-criaria-o-“dia-da-cegonha-reborn”-na-cidade

O projeto de lei que pretendia instituir, no calendário oficial do Rio de Janeiro, o “Dia da Cegonha Reborn” foi vetado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). A proposta, de autoria do vereador Vitor Hugo (MDB), havia sido aprovada pela Câmara Municipal e previa a celebração anual da data em 4 de setembro.

Ao anunciar a decisão nesta segunda-feira (2/6), Paes foi direto: “Com todo respeito, mas não dá”, escreveu nas redes sociais, sem entrar em detalhes sobre os motivos do veto. A medida agora volta ao Legislativo carioca, que poderá manter ou derrubar a decisão do prefeito.

O que é o “Dia da Cegonha Reborn”?

O texto aprovado na Câmara buscava homenagear as chamadas “cegonhas reborn” — artesãs que confeccionam bonecas hiper-realistas, conhecidas como bebês reborn. Esses bonecos, produzidos com impressionante nível de detalhe para se assemelharem a recém-nascidos, são parte de um mercado que cresceu nos últimos anos e movimenta feiras, exposições e comunidades virtuais.

Segundo a justificativa apresentada pelo vereador Vitor Hugo, além do aspecto artístico e colecionável, os bebês reborn também têm aplicação terapêutica. Eles são usados, por exemplo, em processos de luto, traumas emocionais e até no cuidado com pessoas com demência, como forma de conforto psicológico.

Com o veto do prefeito, caberá novamente aos vereadores decidir se o projeto será arquivado ou promulgado mesmo sem a sanção do Executivo.