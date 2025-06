Prefeitura de Cruzeiro do Sul avança na criação da Academia Cruzeirense de Letras

Cruzeiro do Sul terá sua Academia Cruzeirense de Letras. Passos neste sentido estão sendo dados Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

“Estamos em fase de articulação com escritores, poetas e professores locais para concretizar esse projeto tão importante para a valorização da literatura cruzeirense”, destacou o secretário de Cultura d Cruzeiro do Sul, Flávio Rosas,lembrando que a iniciativa envolve diversos segmentos da sociedade. “Além da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, estamos contando com a participação de escritores da cidade, representantes da Universidade Federal do Acre -UFAC e demais pessoas ligadas à literatura”, explicou.

Ele participou no sábado, 14,junto com diretora de departamento da Cultura, Anita Costa, da solenidade de outorga da Comenda da Ordem do Mérito Cultural José Potyguara, realizada pela Academia Acreana de Letras -AAL. O foco da condecoração foi destacar o protagonismo cultural feminino na história local e mais de 10 mulheres receberam a honraria.

De acordo com o secretário Flávio Rosas, a participação da Prefeitura no evento foi uma oportunidade de aprendizado e de aproximação com o universo das academias de letras. “Nossa ida foi importante para entender melhor como a Academia Acreana organiza suas atividades”, concluiu.