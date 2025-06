Prefeitura de Cruzeiro do Sul certifica barqueiros dos Rios Croa Mirim e Valparaíso em quatro áreas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou nesta quarta-feira, 4, a cerimônia de certificação de 4 cursos ministrados para cerca de 30 barqueiros que atuam no Rio Croa e em outras regiões próximas, como Rio Mirim e Valparaíso. A capacitação ocorreu no mês de abril, na própria comunidade do Croa, e envolveu instituições parceiras, como Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Corpo de Bombeiros, Samu e Marinha.

Os cursos ofertados englobaram várias áreas essenciais para a segurança dos barqueiros e dos turistas que frequentam o local. O Corpo de Bombeiros foi responsável pela capacitação em salvamento aquático, prevenção a incêndios e primeiros socorros relacionados a incidentes dessa natureza. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu ministrou o curso de Suporte Básico de Vida, com técnicas fundamentais para estabilizar vítimas em situações críticas, como paradas cardiorrespiratórias e obstruções das vias aéreas.

A Marinha do Brasil parceiros, oferecendo o Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés, Nível 2 -CFAQ-MAF/MMA N2,além de realizar a entrega da Carteira de Inscrição e Registro -CIR,um documento que habilita oficialmente os profissionais para a condução de embarcações de forma segura e regulamentada.

Já a Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade promoveu uma capacitação voltada para a gestão dos recursos hídricos, reforçando o compromisso com a preservação ambiental da região.

Moradora do Croa há quase 20 anos, Maria Glaides destacou que a certificação foi fundamental para proporcionar segurança e melhores condições de trabalho.

“É fundamental não só para nós barqueiros, mas também para os turistas que nos visitam. Agora estamos capacitados para conduzir com segurança adultos e crianças, e isso é um ganho enorme para a nossa comunidade. Só temos a agradecer a todas as secretarias e instituições que deram apoio”, afirmou.

Nathaniel de Souza, morador do Rio Mirim e barqueiro do transporte escolar, também celebrou a formação.

“Esse curso trouxe profissionalismo para o nosso trabalho. Transportamos crianças e sabemos que o rio é perigoso. Agora estamos mais preparados, com conhecimento técnico e segurança. Agradeço muito à prefeitura e a todos que contribuíram”, disse.

O coordenador do Samu, médico Luís Augusto, ressaltou a relevância da capacitação para o atendimento em emergências. Segundo ele, o curso de suporte básico de vida é essencial para garantir que, em casos críticos, as vítimas possam ser estabilizadas até a chegada do suporte avançado. “É uma iniciativa louvável da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,que fortalece a segurança e o turismo local”, disse.

A Capitã Daniela, subcomandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, explicou as atividades ministradas pela instituição.

“Capacitamos os barqueiros em técnicas de salvamento aquático, prevenção a incêndios e primeiros socorros relacionados a afogamentos. Essas habilidades são cruciais em ambientes aquáticos e ajudam a salvar vidas”.

Capitão Bernardo, agente da Marinha do Brasil em Cruzeiro do Sul, enfatizou que a formação é essencial para segurança e desenvolvimento socioeconômico da região.

“A formação de aquaviários contribui para a segurança da navegação e preservação do meio ambiente. A entrega da Carteira de Inscrição e Registro permite que esses profissionais atuem legalmente, abrindo portas para o mercado de trabalho”, explicou.

A secretária municipal de Turismo, Janaina Terças, ressaltou a importância das parcerias para a realização da capacitação.

“Um evento desse porte só é possível com a união de forças. A Prefeitura de Cr…

[14:13, 04/06/2025] Matheus Contil: Deracre é homenageado pelos 50 anos da Expoacre pela contribuição na infraestrutura do Parque Wildy Viana

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu nesta quarta-feira, 4, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pelos 50 anos da Expoacre, em reconhecimento ao trabalho da equipe da autarquia na infraestrutura do Parque de Exposições Wildy Viana.

A homenagem, proposta pelo deputado Afonso Fernandes (SD), destacou a atuação do Deracre na conservação e melhorias do parque, onde ocorre a maior feira agropecuária do estado.

“Essa homenagem reconhece um trabalho que o Deracre realiza há mais de 50 anos, sempre presente na Expoacre. É resultado da dedicação da nossa equipe e do apoio do governador Gladson Cameli, que investe na infraestrutura e na preservação do parque”, afirmou Sula, que recebeu a homenagem em nome dos servidores.

Ao longo das últimas décadas, o Deracre executou serviços como pavimentação das vias internas, recuperação dos acessos, pavimentação das arenas de shows, drenagem, tapa-buracos, além da conservação dos viveiros, da arena de rodeios e da pista de motocross.

Em parceria com o Rotary Club de Rio Branco, o Deracre cercou o estacionamento do parque, aumentando a segurança e apoiando ações sociais do clube.

O reconhecimento da Aleac reforça o compromisso do Deracre com a manutenção do Parque Wildy Viana e com o desenvolvimento das atividades agropecuárias e culturais do Acre.