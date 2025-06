Prefeitura de Cruzeiro do Sul dispensa o pagamento da taxa de renovação de permissão para diversas categorias do transporte público

Os profissionais de Cruzeiro do Sul que atuam em táxi, mototáxi, frete de cargas, transporte alternativo, de trabalhadores rurais, de veículos de carga e de transporte por aplicativo estão dispensados do pagamento da taxa de renovação de permissão para trabalhar.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, sancionou nesta quarta-feira, 4, a Lei nº 1.036, que dispensa o pagamento para as diversas categorias do transporte público do município.

A isenção, prevista até 31 de dezembro de 2025, tem como objetivo aliviar os custos para os trabalhadores do setor, podendo ser prorrogada automaticamente, desde que haja compensação de receita no município.

“Valorizamos o transporte coletivo. Estamos trabalhando em diversas frentes — como asfaltamento, sinalização e melhoria dos abrigos. Também tomamos essa decisão de isentar o licenciamento anual para essas categorias, como forma de ajudar e melhorar a vida desses trabalhadores”, afirmou Zequinha Lima.

Os representantes das categorias agradeceram pelo apoio. Elisson Lima, presidente do Sindicato dos Taxistas, cita que a isenção traz alívio financeiro à categoria. “Beneficia nossa classe e graças a Deus com a isenção ajuda bastante a renda do taxista”, destacou.

“Para muitos pode parecer um valor pequeno, mas para nós representa um reforço no orçamento familiar. Estamos nas ruas todos os dias, faça chuva ou sol, e esse apoio faz diferença”, disse Cláudio Antônio, representante dos mototaxistas.

Ademar Barbosa, representante dos pampeiros, também celebrou o anúncio. “ Hoje estamos sendo valorizados como categoria. Só temos a agradecer”, afirmou.