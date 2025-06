Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregará quiosques do Igarapé Preto nesta quarta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregará nesta quarta-feira, 18, as 16h30, onze quiosques para comerciantes do principal ponto turístico do município: o Igarapé Preto. Além dos quiosques, a Associação dos Pescadores de Cruzeiro do Sul também será beneficiada com uma caminhonete 4×4.

A obra está sendo executada com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary, no valor R$ 530 mil. Os quiosques foram construídos de forma padronizada para oferecer melhores condições de trabalho aos 11 comerciantes que atuam na área.

O prefeito Zequinha Lima destacou as parcerias com os parlamentares no desenvolvimento de Cruzeiro do Sul.

“Quero agradecer ao deputado federal Zezinho Barbary pelo apoio ao desenvolvimento da nossa cidade. São mais de 500 mil reais que estão sendo investidos nas melhorias do nosso principal ponto turístico, o Igarapé Preto”, concluiu.