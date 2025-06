Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante ensino e cuidado às comunidades ribeirinhas do município

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação garante que seus programas e ações cheguem às comunidades ribeirinhas e rurais do município. A ação mais recente foi desenvolvida nas comunidades dos Rios Valparaíso e Mirim, reforçando o compromisso de acompanhamento constante nas escolas do campo.

Durante a visita técnica a equipe de Assessoria da Educação Infantil realizou o acompanhamento pedagógico nas escolas, orientando professores e gestores. Já os alunos participaram de atividades educativas em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, refletindo sobre os cuidados com a natureza e a importância de preservar o lugar onde vivem.

A logística é desafiadora. Para chegar até essas comunidades, é preciso enfrentar longos percursos de rio, com deslocamento por horas. Ainda assim, o esforço é coletivo e recompensador. Dividida em frentes, a equipe pedagógica levou não apenas estrutura e formação, mas também presença, escuta e apoio às crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam nas escolas da Regional Educacional Juruá Valparaíso e Mirim.

“A gente sabe o quanto é difícil chegar nessas comunidades, mas nosso compromisso é com cada aluno, cada escola, cada família. A educação tem que chegar onde as pessoas estão, e é isso que temos feito com toda dedicação”, destacou a secretária de Educação, Rosa Lebre.

O prefeito Zequinha Lima também reforçou o papel da gestão em garantir igualdade de acesso à educação em todas as regiões do município. “Levar educação ao campo é mais do que construir escolas. É garantir futuro, dignidade e oportunidade para todos. Cada vez que uma equipe nossa vai ao encontro dessas famílias, a gente fortalece a nossa missão de cuidar das pessoas”, pontuou.

Novas visitas técnicas serão realizadas nas próximas semanas, dando continuidade ao cronograma de acompanhamento pedagógico nas zonas rurais e ribeirinhas, reforçando o elo entre escola, comunidade e gestão pública.