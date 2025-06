Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia atendimento itinerante para revisão cadastral do Bolsa Família e CadÚnico

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação do Programa Bolsa Família iniciou nesta terça-feira, 17,na quadra poliesportiva do Bairro do Telégrafo, o atendimento itinerante para revisão cadastral do Bolsa Família e CadÚnico no município. A ação segue até o dia 2 de agosto em outros bairros e localidades rurais, ribeirinhas e indígenas.

O horário é 08:00 às 15:00 horas e nesta etapa são atendidos os moradores dos bairros Escola Técnica, Colégio, 25 de Agosto e Telégrafo.

De acordo com a coordenação do programa, o Governo Federal solicitou o recadastramento de 3 mil pessoas que estão no Bolsa Família ou Cadúnico. Diante dessa demanda a gestão do prefeito Zequinha Lima decidiu realizar o itinerante pelos bairros para atender as pessoas.

A moradora do Bairro do Remanso Mayricleide Araújo, que está com o benefício do Bolsa Família bloqueado, aproveitou a oportunidade próximo de sua residência para realizar o recadastramento e ter o recurso liberado.

“Meu benefício está bloqueado, então peguei a oportunidade pra vir, porque no dia que foram para a Várzea eu não estava em casa, aí eu fui na assistência e falaram que estava aqui, eu vim para cá então”, relata.

Jefferson Matias, representante da Associação dos Moradores do Bairro do Telégrafo, agradeceu a gestão do prefeito Zequinha Lima por leva os serviços às comunidades. Ressalta que a medida beneficia os moradores que tem dificuldades em ir à coordenação do programa.

“Primeiramente, parabenizar a iniciativa do prefeito Zequinha e também da Assistência Social, por estar trazendo para o bairro esse trabalho. Muitos deles pagam em Lan House os serviços para fazer o cadastramento. E a prefeitura, vindo até o bairro, vindo até os moradores, é de suma importância, porque eles vão atualizar esse cadastro, que também é importante estar atualizado”, enfatiza.

Nesta quarta-feira, 18, o atendimento será realizado na Escola Artur Maia. Milca Santos, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Cruzeiro do Sul, disse que esse serviço é realizado para que as famílias não tenham seus benefícios bloqueados pelo Governo Federal.

“É uma preocupação muito grande para a nossa prefeitura que nossas famílias não sejam prejudicadas, que nenhuma delas venham perder ou ter o benefício suspenso. Então, para que a gente possa cobrir e atender essa lacuna estamos levando a prefeitura às comunidades. Hoje é o início de um mutirão de atendimentos. Até o dia 2 de agosto estaremos todos os dias em um bairro diferente, em um local diferente, levando esse serviço, para que eles possam estar com seus benefícios atualizados”, conta ela destacando que de 22 a 26 a equipe estará no Rio Juruá Mirim.

Documentos Obrigatórios para a realização do recadastramento:

Para Responsável Familiar (RF):

Documento oficial com foto (RG, CNH, etc.)

CPF

Comprovante de residência no nome de um dos integrantes da família.

Para demais componentes (menores, dependentes, outros):

Certidão de nascimento ou identidade

Carteira de trabalho, se houver

CPF (obrigatório)

Título de eleitor, se houver