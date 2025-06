Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensifica mutirão de limpeza e obras no Conjunto Cumaru

Os homens e máquinas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul seguem realizando um mutirão de limpeza e melhorias no Conjunto Cumaru. As equipes estão executando a limpeza de vias, roçagem, operação tapa-buracos, melhoria da iluminação pública e desobstrução de dispositivos de drenagem.

Na manhã desta quinta-feira, 5, o prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhando o andamento dos trabalhos e conversando com moradores sobre as demandas e as melhorias já realizadas.

Maria Luzinete da Conceição, presidente da Associação de Moradores do Conjunto Cumaru, destacou a importância dos serviços e agradeceu a parceria da prefeitura na comunidade.

“Com certeza é muito importante, porque algumas ruas estavam sem o asfalto adequado. Então está melhorando bastante para todos os moradores”, falou.

Para Alessandro Silva, morador do bairro, os serviços representam uma mudança significativa na qualidade de vida da comunidade.

“É muito importante, porque antes, quando a rua estava bastante deteriorada, era muito difícil sair de casa. O asfalto foi cedendo, e em determinado momento a rua ficou só no barro, com muita lama, principalmente no inverno. Agora refizeram a parte de asfalto e ficou muito bom. A gente só agradece”.

O comerciante e artesão Eron Souza também enfatiza os impactos positivos dos serviços.

“Um serviço como esse vem para ajudar muito. A gente agradece o trabalho que o Zequinha está fazendo, e é muito bom ver a turma da prefeitura aqui, com o prefeito e toda a equipe ajudando a gente”, agradeceu.

O prefeito Zequinha Lima conversou com os moradores e ressaltou a importância da ação para a melhoria da infraestrutura urbana e na qualidade de vida dos moradores.

“Estamos aqui atendendo uma demanda da comunidade para melhorar as ruas, a iluminação e a drenagem, e isso é fundamental para garantir mais dignidade e segurança para quem vive aqui. Nosso compromisso é seguir trabalhando firme para levar esses serviços a todos os bairros de Cruzeiro do Sul”, destacou.

O secretário municipal de obras, Carlos Alves, reforçou que o mutirão seguirá no bairro Cumaru até que as demandas prioritárias sejam atendidas, garantindo melhorias para os moradores e para a infraestrutura do local.