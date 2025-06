Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva atendimento de saúde fluvial às comunidades do Rio Liberdade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou no último sábado, 14, uma nova etapa do programa de atendimento itinerante de saúde fluvial. Durante 15 dias, a equipe seguirá subindo o Rio Liberdade levando assistência médica, odontológica, de enfermagem, farmacêutica e serviços de testagens rápidas às famílias das comunidades, para garantir o acesso aos serviços básicos de saúde para as populações de difícil acesso.

Os atendimentos vão contemplar as localidades de Passo da Pátria, Tristeza, Igarapé Forquilha, Jurupari, Periquito, São Francisco, Itajubá, Guarani, Esperança, Bom Futuro e Morro da Pedra.

A ação integra o programa municipal “Missão Cuidar: Saúde em Todo Lugar”, que visa aproximar os serviços públicos de saúde das famílias que vivem em áreas mais isoladas do município. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.

“Nós já iniciamos o atendimento dentro do Rio Juruá Mirim, saindo da base da nossa UBS fluvial, que fica na boca do Rio Valparaíso, e agora estamos iniciando essa nova missão no Rio Liberdade. A equipe vai até a última comunidade e depois desce, atendendo cada localidade até chegar novamente à ponte, onde também temos nossa UBS funcionando normalmente”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.

Ele destaca que a meta é manter esse atendimento de forma regular ao longo do ano. “A nossa ideia é que a equipe passe 15 dias nas comunidades e outros 15 dias na cidade, para reprogramação e descanso, porque são jornadas intensas.”, afirmou o secretário.

Além do atendimento médico e de enfermagem, o programa também inclui assistência farmacêutica e testagens rápidas, com foco na identificação precoce de diversas doenças. Casos mais graves ou que necessitem de acompanhamento especializado serão encaminhados para tratamento em Cruzeiro do Sul.

Outro diferencial desta edição será o reforço na assistência odontológica. Segundo Marcelo Siqueira, a Secretaria pretende organizar ações específicas com equipes ampliadas de dentistas e equipamentos adequados.

“Nossa intenção é garantir que as comunidades recebam não apenas extrações, mas todo o tratamento odontológico possível dentro da atenção básica. Esse é um compromisso pessoal do prefeito Zequinha Lima: dar prioridade aos moradores das comunidades de difícil acesso.”, finalizou o secretário.