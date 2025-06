Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta assistência à mulher que teve a casa incendiada por ex-companheiro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, do Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, e da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, prestou o apoio necessário à diarista Ivoneis de Sousa Silva, moradora do Bairro Cohab. Ivoneis foi vítima de violência doméstica ao ter sua residência incendiada pelo ex-companheiro que não aceitava a separação. O fato ocorreu na quinta-feira, 19, e o fogo destruiu totalmente a residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não evitou o incidente.

A secretária-adjunta de Assistência Social, Lúcia Sarah, a psicóloga e coordenadora do CREAS, Cíntia Sampaio, a coordenadora de Políticas Públicas para as mulheres, Lúcia do Vale, e a psicóloga Brenda Guimarães realizaram na manhã desta sexta-feira, 20, uma visita à dona Ivoneis, que, neste momento, está na casa de parentes.

Foram entregues a ela cestas básicas, dois colchões, além da garantia de toda a assistência necessária, inclusive acompanhamento psicológico, uma vez que a vítima está bastante abalada emocionalmente. Outros serviços também foram oferecidos à família de dona Ivoneis, como retirada de documentos e aquisição de materiais e alimentos.

A Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres de Cruzeiro do Sul, Lúcia do Vale, reforçou que a Coordenadoria acompanhará o caso com atenção, por se tratar de violência doméstica, e a prefeitura prestará todo o apoio à família afetada pelo incêndio criminoso.

“É um crime contra uma mulher e, por orientação do prefeito Zequinha Lima, vamos dar todo o suporte necessário para a família, inclusive acompanhar as medidas judiciais que serão tomadas para que novos crimes desta natureza sejam evitados na nossa cidade”, concluiu.