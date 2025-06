Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza entrega de cestas básicas no Polo Naval após incêndio

Após o incêndio registrado na última quarta-feira, 28, que destruiu cinco boxes do Polo Naval de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura tem prestado total apoio aos proprietários e servidores atingidos pelo sinistro. Na manhã desta quinta-feira, 5, o prefeito Zequinha Lima esteve pessoalmente no local para entregar 33 cestas básicas aos trabalhadores afetados pelo fogo.

Além do auxílio imediato com alimentos, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania iniciou o cadastro de todas as famílias atingidas para dar continuidade ao apoio, garantindo que ninguém fique desamparado neste momento difícil.

Francisco Santos, proprietário de um dos boxes destruídos pelo incêndio, agradeceu a gestão pelo auxílio imediato da prefeitura.

“Estragou tudo, não sobrou nada. É muito importante esse apoio que a prefeitura está nos dando nesse momento. É uma boa ajuda, com o prefeito se empenhando na frente desse trabalho”, falou.

O presidente da Cooperativa das Bajolas, Nivaldo Santos, também destacou a importância da iniciativa.

“É muito importante o apoio do prefeito e dos órgãos públicos, porque nessas horas difíceis, muitos ficam sem alternativa. Alguns até tinham alguma reserva, mas outros não têm nada, então é muito difícil sustentar a família. Agradecemos muito esse apoio”, disse.

O prefeito Zequinha Lima reforçou o compromisso da gestão com os trabalhadores. Ele explicou que já existe uma emenda de R$ 400 mil, do deputado Edvaldo Magalhães para reconstruir o galpão, que está em fase de liberação junto ao Governo do Estado.

“Todos aqui são pais de família e, quando soubemos do incêndio, ficamos muito preocupados. De imediato, encaminhamos nossas equipes da prefeitura para prestar apoio. Já temos uma emenda de R$ 400 mil, do deputado Edvaldo Magalhães, para reconstruir o galpão, mas, enquanto isso, trouxemos essa ajuda imediata. A obra será iniciada no verão, e vamos trabalhar junto com o governo do Estado para ajudar todos a se reerguerem o mais rápido possível. Estamos sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Este lugar é uma referência para o estado. Podem contar conosco”, reforçou.

Acompanhando o prefeito na ação solidária estiveram a secretária adjunta de Assistência Social Lúcia Sarah, o assessor especial de Relações Institucionais José Maria e o secretário da Casa Civil, Ney Williams.

Sobre o Polo Naval

Inaugurado em 2013, o Polo Naval de Cruzeiro do Sul foi criado para otimizar a dinâmica de navegação no Rio Juruá, uma das rotas fluviais mais movimentadas do estado. No local, são fabricadas diversas embarcações como bajolas (mini lanchas), canoas, baleeiras (embarcações a remo), batelões (para transporte de cargas pesadas), rebocadores e barcos de alumínio de vários tamanhos, desempenhando um papel fundamental no transporte e na economia da região.