A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai participar da Expoacre Juruá 2025, que foi lançada oficialmente neste sábado, 21, no Estádio Arena do Juruá, pelo governador Gladson Cameli e a vice-prefeita do município, Delcimar Leite.

Serviços como a limpeza diária do local e vários outros da prefeitura vão garantir maior comodidade para o público que for à Expoacre.

“A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, não só esse ano, mas em todos os anos da gestão do prefeito Zequinha, vem sendo parceira do governo na Expoacre. A gente sentou, fez uma reunião para alinhar e o suporte e todas as secretarias municipais estão à disposição do governo do estado. Entram o pessoal do trânsito, vigilância sanitária, saúde, a questão da iluminação, limpeza e todas que foram solicitadas, afirmou a vice-prefeita Delcimar Leite.

De acordo com o governador, a movimentação financeira do evento deve ser maior do que a do ano passado, que foi de R$ 36 milhões.

“E aqui é mais um salto a mais para o desenvolvimento de um agronegócio, para que possamos gerar emprego e renda e cuidar das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo e eu quero contar com o apoio da população. Venham aproveitar as noites aqui da Espoacre, Juruá, mas venham com tranquilidade, venham com sua família, venham seguros que nós vamos ter um sistema de segurança para que as pessoas venham com tranquilidade”, enfatiza o governador Gladson Cameli.

Nomes como Gustavo Lima e Wesley Safadão estão confirmados. A vice prefeita Delcimar destaca que a cidade está preparada para receber grandes eventos como este.

“Cruzeiro do Sul está totalmente preparada para a Expoacre Juruá 2025. Estamos sempre preparados e podemos sim receber esses grandes nomes “, disse Delcimar.

Participaram do lançamento a vice-governadora Mailza Assis, os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Manoel Moraes e vereadores.

Veja a programação da Expoacre Juruá 2025, que será realizada de 1 a 6 de julho.

Dia 1º, Raça Negra

Dia 2, Gusttavo Lima

Dia 3, cantor gospel Isaías Saad

Dia 4, Marcinho Sensação

Dia 5, grupo Vila Kids Festival

Dia 6, Eric Land e Wesley Safadão.