Prefeitura de Manoel Urbano abre vaga para psicólogo com salário de R$ 4,2 mil

A Prefeitura de Manoel Urbano, no Acre, lançou um novo Processo Seletivo Simplificado com duas vagas temporárias para o cargo de Psicólogo. A remuneração é de R$ 4.213,06, com jornada de 40 horas semanais.

Podem participar profissionais com ensino superior completo em Psicologia e registro ativo no respectivo conselho de classe.

📅 Inscrições presenciais e gratuitas

As inscrições devem ser feitas entre os dias 17 e 20 de junho de 2025, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Paulo VI, s/n, Centro – Manoel Urbano/AC.

📌 Não será cobrada taxa de inscrição.

✅ Etapas de seleção

A seleção será realizada em duas etapas:

Análise curricular Entrevista com os candidatos habilitados

📆 Validade do processo

O processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, conforme necessidade do município.

📝 Fonte: PCI Concursos.