Prefeitura de Rio Branco entrega Unidade de Saúde reformada à população do Laélia Alcântara

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou nesta segunda-feira (2) a 38ª unidade de saúde totalmente reformada à população. A Unidade Básica de Saúde Mariano Gonzaga de Oliveira, localizada na Rua Plácido de Castro, nº 16, no Conjunto Laélia Alcântara, no bairro Novo Calafate, passou por uma completa reestruturação, oferecendo agora mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento para um raio de, em média, 6 mil pessoas da regional.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do prefeito Tião Bocalom; do secretário municipal de Saúde, Rennan Biths; da chefe de gabinete da Prefeitura, Kellen Bocalom; da secretária-adjunta de Direitos Humanos do Estado, Amanda Vasconcelos; do secretário da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Fábio Rueda; além dos vereadores Raimundo Neném, Antônio Morais e Rutênio Sá; Rosalina Oliveira, irmã do homenageado que dá nome à unidade, também participou da solenidade, junto com lideranças de bairro e moradores da região.

O investimento total na obra foi de R$ 201.457,08, com recursos próprios do município. As intervenções incluíram troca da cobertura, substituição de portas, pintura interna e externa, revitalização de muros e calçadas, melhorias nos banheiros existentes e construção de um novo banheiro na recepção. As melhorias visam garantir mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

O secretário Rennan Biths destacou a importância da entrega para a atenção básica: “A partir de agora, essa comunidade passa a contar com todos os serviços oferecidos pela atenção básica. Estamos fortalecendo o atendimento com estrutura adequada e profissionais capacitados.”

Ele também ressaltou a recente posse de mais de 200 novos profissionais de saúde como parte do plano de ampliação e qualificação dos serviços prestados.

Já o prefeito Tião Bocalom celebrou mais uma etapa cumprida no plano de reestruturação da rede municipal de saúde: “É uma satisfação ver a população sendo bem atendida em um espaço limpo, organizado, com equipamentos novos e servidores qualificados. Isso mostra o nosso compromisso com uma saúde pública de qualidade.”

Bocalom reforçou ainda que a meta da gestão é reformar todas as unidades de saúde da capital. “Nosso objetivo é reformar 100% das unidades, com estruturas adequadas e com mais dignidade para a população”, concluiu.