Prefeitura e Governo do Estado realizam entrega de títulos definitivos a famílias cruzeirenses

Nesta sexta-feira, 20, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado, realizou a entrega de 656 títulos definitivos de propriedade a moradores da cidade. A cerimônia aconteceu na quadra da Escola Professor Flodoardo Cabral, beneficiando famílias de áreas urbanas, rurais e também de entidades religiosas.

Nesta etapa, os moradores dos bairros Cruzeirão e São José foram os principais contemplados com os documentos que garantem segurança jurídica e a posse definitiva de seus terrenos.

A prefeita em exercício, Delcimar Leite, participou da solenidade ao lado do governador Gladson Cameli e a vice governadora Mailza Mailza Assis, e destacou a importância da ação para o desenvolvimento social e a dignidade das famílias cruzeirenses.

“A regularização fundiária é uma das prioridades da gestão. Entregar esses títulos é garantir segurança, dignidade e oportunidades para centenas de famílias”, afirmou Delcimar.

A iniciativa faz parte do Programa Minha Terra de Papel Passado, executado pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Programa Permanente de Regularização Fundiária Urbana Plena.

A entrega dos títulos representa um avanço significativo no acesso à moradia digna e na valorização dos imóveis das famílias beneficiadas.