Prefeitura e igreja evangélica se unem em ação social e oferecem testes gratuitos à população

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, participou na manhã desta sexta-feira (21) de uma ação social promovida pela Igreja Batista Moriá, no bairro João Eduardo I. A atividade contou com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos.

Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, exames preventivos e serviços sociais, como cadastramento em programas federais. Mesmo sendo ponto facultativo, equipes das duas secretarias estiveram mobilizadas para atender a população da Baixada.

Bestene destacou a atuação da gestão municipal em levar serviços às comunidades mais afastadas, com apoio de instituições religiosas. Segundo ele, esse tipo de parceria tem garantido uma cobertura mais ampla das ações de saúde e assistência social.

“Na comunidade da Baixada e em parceria com a Igreja Batista Moriá. Isso é uma marca da gestão do prefeitão Bocalon, a demonstração de que essas ações de saúde têm chegado em todas as comunidades, buscando sempre parcerias. […] E isso demonstra que, com a união entre as ações da prefeitura junto com as igrejas, você traz um trabalho humanizado cada vez mais para as famílias”, afirmou o prefeito em exercício.

Ainda segundo Bestene, três vans odontológicas atenderam no local, reforçando a presença da atenção primária em saúde tanto na zona urbana quanto rural.