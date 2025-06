Prefeitura entrega R$100 mil em caixas d’água para população em vulneralidade

A prefeitura de Rio Branco, representada pelo vice-prefeito da capital, Alysson Bestene, realizou a entrega de kits com caixas d’água e boias de alta vazão em três bairros da capital.

O evento aconteceu na Praça da Semsur, na Sobral e beneficiará moradores de três regiões, sendo elas os bairros Ayrton Senna, Boa União e João Eduardo II, com um total de R$100 mil em investimentos e mais de 200 famílias beneficiadas.

Durante o evento, presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, falou sobre a atual situação do abastecimento de água na capital e a importância da distribuição das caixas d’água.

“Essa é uma ação do Saerb, trabalhada desde 2023. Não levamos só água, mas temos que trabalhar também a parte social, pra atender aquelas pessoas que não tem condição de ter uma caixa d’água. Tem pessoas que usam geladeiras velhas, máquinas de lavar e até banheiras pra armazenar então a entrega dessas caixas d’água são muito importantes”, destacou.

Betsene também destacou a importância da entrega para as famílias beneficiadas pelas caixas d’água. “Quero parabenizar essa equipe do Saerb pelo trabalho que tem sido feito. Mas quero dizer que é muito gratificante fazer essa entrega, ver o sorriso da população recebendo as caixas d’água, e é importante fazermos essa aproximação da população nessas ações. Estamos buscando utilizar melhor os recursos pra chegar nessas pessoas que mais precisam, e as ações tem chegado nessas pessoas”, disse o prefeito em exercício.

O presidente do bairro João Eduardo II, Nonato Paiva, falou sobre a importância da entrega feita à sua comunidade. ” A prefeitura de Rio Branco está com força total junto ao bairro. As caixas d’água vão ajudar muito as famílias de baixa renda e quem ganhar vai ficar muito feliz, espero que o programa aconteça mais vezes, pra que mais famílias em condições precárias sejam contempladas”, destacou.