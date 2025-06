Prefeitura lança plano de combate às queimadas urbanas com foco em educação e prevenção

A Prefeitura de Rio Branco realizou o lançamento do plano de combate e prevenção às queimadas urbanas na manhã desta terça-feira (10), no Horto Florestal.

De acordo com a equipe responsável, os objetivos principais giram em torno de três palavras: educar, prevenir e combater.

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, falou sobre as ações que estão sendo programadas para o combate aos incêndios.

“Estamos lançando o plano de prevenção e combate às queimadas. Os índices têm diminuído, e isso é um reflexo das nossas ações conjuntas. Estamos lançando um portal de transparência, onde a população vai poder denunciar queimadas”, disse.

Bestene segue dizendo que busca conscientizar a população para que não ocorram queimadas, evitando assim a fumaça na cidade.

“Queremos diminuir essas queimadas de lixo nos fundos dos quintais, diminuir os entulhos que podem ser inflamáveis, para que a gente possa ter um ar melhor para a nossa população”, concluiu o prefeito.

VEJA MAIS: Defesa Civil alerta: queimadas em 2025 podem superar as do ano passado no Acre

A secretária de Meio Ambiente de Rio Branco, Flaviane Stedille, também esteve presente no lançamento e reforçou o empenho no combate às queimadas.

“Além do nosso plano municipal de prevenção, a gente vai lançar dois outros sistemas. O primeiro é uma ferramenta de gestão para que os nossos agentes ambientais passem a utilizar mais inteligência nas suas ações. É um portal que nós vamos lançar para otimizar o serviço. E o segundo é, como o nosso prefeito falou, o canal de denúncias.

Até então, a Semeia recebia suas denúncias apenas pelo WhatsApp, e a gente entendeu que existia uma lacuna muito grande na comunicação com o denunciante, porque a pessoa, muitas vezes, fazia a denúncia e não tinha uma devolutiva se aquilo teve andamento ou não.

Então, esse portal de denúncias que vamos lançar corrige justamente essa falha anterior, porque a pessoa poderá fazer a sua denúncia e acompanhar pelo próprio WhatsApp, por e-mail, ou poderá retornar ao portal e terá a certeza de que sua denúncia foi atendida e qual foi o andamento”, encerrou a secretária.