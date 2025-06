Premiação do teatro americano, Tony Awards celebra representatividade e estilo

A 78ª edição do Tony Awards iluminou o Radio City Music Hall em Nova York na noite deste domingo (8/6), celebrando produções que marcaram a temporada da Broadway de 2024 e 2025. Os destaques foram o musical de robôs “Maybe Happy Ending”, vencedor de “Melhor Musical”, que também consagrou Darren Criss como “Melhor Ator”. O musical conta a história comovente de dois androides considerados antiquados: Oliver e Claire, que vivem em um abrigo para robôs abandonados, nos arredores de Seul. Quando Claire pede emprestado o carregador de Oliver, uma amizade improvável começa. Juntos, eles embarcam numa jornada para reencontrar antigos donos, descobrindo o que significa amar e envelhecer.

Já no universo teatral, a peça “Purpose” venceu como “Melhor Peça”, reconhecendo o autor Branden Jacobs‑Jenkins, o primeiro dramaturgo negro desde 1987 a alcançar tal feito. Em “Purpose”, o universo gira em torno da família Jasper, um clã político afro-americano de Chicago cuja reunião durante uma tempestade de neve expõe fissuras profundas. Segredos guardados vêm à tona: escândalos financeiros, conflitos ideológicos, saúde mental e tensões raciais são atravessados por diálogos intensos. A trama já foi reconhecida com o Pulitzer, prêmio que reconhece a excelência em jornalismo, literatura e música.

Outros momentos de destaque incluíram os prêmios de “Melhor Revival de Musical” para “Sunset Blvd.”, com Nicole Scherzinger conquistando o troféu de “Melhor Atriz”. A versão original de Sunset Boulevard, musical de Andrew Lloyd Webber, estreou em 1993 em Londres e depois chegou à Broadway em 1994, baseada no filme homônimo de Billy Wilder, lançado em 1950. A trama gira em torno de Norma Desmond, uma estrela do cinema mudo que vive reclusa em sua mansão decadente em Los Angeles, alimentando a ilusão de um retorno triunfal às telas.

A atriz Sarah Snook, em performance solo de “The Picture of Dorian Gray”, levou o Tony de “Melhor Atriz em Peça”. Já no drama, Cole Escola brilhou como “Melhor Ator” por “Oh, Mary!”; enquanto o “Revival de Peça” ficou com “Eureka Day”.

Destaques do tapete vermelho

O red carpet foi cenário de momentos icônicos, mesmo sob chuva leve. Cynthia Erivo, mestre de cerimônias, apareceu radiante em um conjunto Schiaparelli champanhe, que mesclou elegância e estrutura.

Nicole Scherzinger encarnou a nostalgia de Hollywood em um deslumbrante vestido Rodarte vermelho; e Cole Escola prestou homenagem a Bernadette Peters, com um vestido personalizado azul claro inspirado no look de 1999.

Amal Clooney, em conjunto com o marido, roubou os olhares com seu vestido adornado de pérolas.

Entre as celebridades que chamaram a atenção, também estão na lista Sarah Paulson, em uma criação dramática da Schiaparelli; Sadie Sink, com um vestido Prada prateado; e o próprio George Clooney, que voltou a ostentar seu visual natural, após deixar de tingir o cabelo.

Momentos no palco

A noite também teve momentos simbólicos: a apresentação de “Maybe Happy Ending”, protagonizada por Darren Criss, emocionou o público com uma história futurista sobre amor e esperança. Já a peça “Purpose” fez história com seu reconhecimento político e cultural.

A condução de Cynthia Erivo, com sua força vocal e presença de palco, garantiu um dos pontos altos do evento, ressaltando a relevância da Broadway após a retomada plena das grandes produções.

A festa da Broadway ainda contou com um encontro emblemático: a reunião do elenco original de “Hamilton” para sua décima celebração.