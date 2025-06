Prêmio dará R$ 30 mil para 10 fotógrafos por obras da Mata Atlântica

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo vai premiar 10 fotógrafos por trabalhos inéditos sobre a Mata Atlântica. Cada vencedor ganhará R$ 30 mil, com destaque para produções sob perspectivas indígenas.

Obras sobre a Mata Atlântica

O edital Fotografia e Bioma – Projeto Especial Mata Atlântica é promovido pelo Museu da Imagem e do Som (MIS).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 22 de junho, por meio de formulário on-line. O edital completo está disponível no site do MIS.

As fotos selecionadas farão parte de um livro e de uma exposição prevista para este ano, em celebração aos 40 anos do tombamento da Serra do Mar.

“Estamos falando de um dos biomas mais ameaçados e, ao mesmo tempo, mais simbólicos da nossa história ambiental e cultural. Com esse edital, o estado reafirma seu compromisso com a preservação da Mata Atlântica e com a valorização da memória dos povos originários, que historicamente protegem e habitam esse território”, destacou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em nota.