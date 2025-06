Prêmio iBest destaca melhores da internet nacional e tem votação aberta para Maior Influenciador do Acre

O iBest, considerado o maior prêmio da internet no Brasil, está em mais uma edição e promete movimentar o mundo digital em todo o país, incluindo o Acre. A premiação reconhece as melhores iniciativas online em diversas categorias, como mídia, inovação, política, economia, cultura e influência digital, com base em votação popular e avaliação técnica.

O processo de seleção começa com a identificação das iniciativas mais relevantes do cenário digital brasileiro. Em seguida, essas iniciativas são organizadas em categorias específicas e colocadas à disposição do público, que pode votar em seus favoritos por meio do site ou aplicativo oficial do iBest. Além da votação popular, um júri especializado composto por profissionais da área também dá seu veredito, garantindo equilíbrio entre popularidade e qualidade técnica.

O Acre, que vem crescendo no uso de plataformas digitais para empreendedorismo, comunicação e entretenimento, tem a chance de ganhar destaque nacional através do iBest.

Dentre os indicados à categoria de influenciadores digitais do Acre no prêmio iBest, destacam-se nomes como Thaline Frost, Jéssica Ingrede, Rikelmi, Gleici Maia – do canal “Vida Caipira” –, e Ludmilla Cavalcante, entre outros representantes que vêm ganhando relevância no cenário online. A votação segue aberta ao público, permitindo que os acreanos apoiem seus criadores de conteúdo favoritos e contribuam para dar visibilidade ao talento local em uma premiação de alcance nacional.

Para quem atua com produção de conteúdo, marketing digital, jornalismo independente ou oferece serviços online no estado, o iBest representa mais que um troféu: é reconhecimento, credibilidade e inspiração para continuar inovando. A premiação também serve como um termômetro importante das tendências digitais, ajudando o mercado a entender o que está em alta entre os brasileiros conectados.

A participação é gratuita, e qualquer pessoa pode votar em seus favoritos ou indicar iniciativas que mereçam destaque. Com isso, o prêmio democratiza o reconhecimento digital e abre espaço para novos talentos em todas as regiões do Brasil, inclusive na região Norte, que ainda carece de maior representação em eventos nacionais.

Com o crescimento das redes sociais e do consumo de conteúdo online no Acre, iniciativas locais têm potencial para alcançar o topo. Basta organização, engajamento e criatividade para transformar um projeto regional em referência nacional.