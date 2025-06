Prêmio reconhece empresas e projetos que se destacam em práticas ESG

A adoção de práticas de sustentabilidade pelas empresas brasileiras teve um avanço significativo no último ano, segundo o “Panorama ESG 2024”, lançado pela Amcham Brasil.

O estudo indicou que 71% das empresas participantes – quase 700 – estão em estágio inicial (45%) ou avançado (26%) quanto à implementação de práticas Environmental, Social and Governance (ESG).

Corporações de todo o país têm apostado em diversas medidas pró-ambiente em andamento, como a redução de emissões de carbono, a promoção da diversidade e inclusão, a adoção de práticas de gestão de resíduos e a transparência financeira.

Não por acaso, o esforço merece um reconhecimento. Por isso, o Prêmio Consciência Ambiental | Immensità 2025 avaliou e elencou empresas, projetos e profissionais que se destacam em práticas sustentáveis e ESG.

Empresas de todos os portes, startups, ONGs, entidades e projetos de impacto ambiental e social puderam participar. Os critérios de premiação foram: Sustentabilidade e Ambiental.

Essa foi a 4ª edição do Prêmio Consciência Ambiental | Immensità, e o evento aconteceu ontem, em 03 de junho, no Espaço Imensittà – Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel. A iniciativa teve transmissão ao vivo no site oficial do prêmio.

“A premiação contribui para consolidar nosso posicionamento como um empreendimento atento às transformações ambientais e que conecta nossa estrutura a iniciativas de impacto real”, afirma Dr. Claudio Moyses, desenvolvedor do PCA. “Reconhecer e homenagear quem promove mudanças reais é uma forma de incentivar que mais empresas adotem práticas sustentáveis”, completa.

Hoje, no pós-evento, acontece o seminário Brasil: Desenvolvimento sustentável na prática, que expõe “cases” de sucesso na área ambiental em diferentes setores da economia brasileira. O evento acontece também em São Paulo, com início às 9h.

Entre a lista seleta de palestrantes, estão nomes como Antônio Fernando Pinheiro, consultor ambiental; Daniel Coqueiro, engenheiro eletricista e Eduardo Caneo, biólogo, com especialização em Gerenciamento Ambiental e Sustentabilidade.

No total, acontecem sete palestras sobre o meio ambiente:

Palestra 1: A origem da Consciência Ambiental no mundo

Palestra 2: Inovação brasileira para a indústria automobilística

Palestra 3: ESG estratégico no Agronegócio

Palestra 4: Práticas Ambientais Sustentáveis no Tratamento de Efluentes com tecnologia NEREDA® no Tocantins

Palestra 5: Certificação ambiental AQUA: um planeta mais viável

Palestra 6: Movimento Verde e Inovação para descarbonização da frota de veículos

Palestra 7: A COP 30 e as oportunidades de desenvolvimento para o Brasil

Ao final do seminário, ainda será lançado o livro “O planeta é nosso: cuidemos dele”.

Sobre o prêmio

Idealizado e organizado pelo Espaço Immensità, o prêmio tem o objetivo de homenagear e premiar pessoas jurídicas, públicas e privadas que contribuem com a conservação do Planeta e das futuras gerações.

Pessoas jurídicas, pública ou privada, que atuam no Brasil, inscreveram projetos executados e/ou ações para concorrer ao Prêmio Consciência Ambiental | Immensità 2025, em distintas categorias.

As inscrições foram analisadas por um júri técnico, que levou em consideração: inovação, impacto real; replicabilidade e relevância das ações apresentadas.

Foram premiados os projetos realizados e/ou ações em 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria com o Troféu de Consciência Ambiental | Immensità 2025. Aos demais participantes, foi conferido um Certificado de Menção Honrosa de participação.

Por que participar

Para as empresas, concorrer ao prêmio significou ter reconhecimento de mercado; fortalecimento de marca com selo sustentável; divulgação na mídia e no evento, além de networking com empresas e profissionais do setor.

“O Prêmio Consciência Ambiental valoriza esses agentes de transformação ambiental e também promove um espaço de troca, inspiração e visibilidade para ações que vão além do discurso.” Dr. Claudio Moyses, desenvolvedor do PCA

Os organizadores e apoiadores oficiais da iniciativa foram o Espaço Immensità, Wyndham Hotels e Resorts e a Trul Hotéis, que também se destacam pelas práticas sustentáveis nas operações, desde gestão de resíduos até consumo consciente de água e energia.

Espaço Immensità

Site | Instagram | Facebook