Presidente da Acre Flanáticos diz que não torce para clubes brasileiros no Mundial: “Aqui é só Flamengo!”

A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, gerou comemoração intensa entre os torcedores rubro-negros no Acre. Em Rio Branco, a sede da Acre Flanáticos ficou lotada, e a festa seguiu até depois do apito final.

Em entrevista durante o evento, o presidente da torcida organizada, Leonardo Queiroz, destacou a presença em massa da torcida e o clima de confiança que tomou conta da nação rubro-negra. “O evento hoje foi grandioso, a nação compareceu de peso. A gente está aí com a expectativa de ser campeão, obviamente, dessa competição. Mostramos hoje que temos condição de ganhar e vamos para cima”, afirmou.

Questionado se a torcida do Flamengo também se junta ao movimento de apoio entre torcidas brasileiras contra os clubes europeus, Leonardo foi direto: “Não, não, aqui não tem união brasileira não, aqui é só Flamengo.”

A festa da Acre Flanáticos começou antes do apito inicial e continuou após o apito final com a torcida esperançosa com a vitória histórica sobre o time europeu.