Presidente de partido da direita no Acre diz que Bolsonaro será preso: “Já tem data para isso”

O presidente do PRD no Acre, Pedro Valério, disse em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (3), que Bolsonaro deve ser preso depois de ter se tornado réu sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

O militante da direita afirmou que já existe data para a prisão.

“Eu acho que ele já está preso. Só falta chegar a hora de recolhê-lo numa cela. A não ser que… A política é como uma nuvem, e de repente pode haver um fenômeno aí e as coisas mudarem. Mas hoje já tem data para prendê-lo, que é o mês de agosto”, pontuou.

Pedro acredita que o STF criou uma narrativa contra Bolsonaro para associá-lo ao ato do 8 de janeiro e à tentativa de golpe de Estado.

“O processo dele… criaram uma narrativa, e a Corte concebeu essa narrativa e não vai sair dessa linha. Vai mandar prendê-lo, mesmo sabendo que aquilo não foi um golpe [sobre o 8 de janeiro]”, afirmou.

Por fim, o presidente do PRD diz que a ideia do ex-presidente de decretar estado de sítio foi infeliz.

“Quantas vezes já quebraram o Congresso?! Agora criaram uma narrativa entre o 8 de janeiro, os terroristas com Bíblia e batom, e o planejamento de um golpe que não aconteceu. Eles tentaram ver se era possível baixar um decreto de estado de sítio, que dependia de aprovação do Congresso. Segundo consta nas denúncias, Bolsonaro reuniu os ministros e consultou se era possível aplicar aquilo ali. Os ministros disseram que não, e ele desistiu. Um exemplo: alguém senta com a intenção de matar fulano e não mata. Foi só a ideia. Não houve crime. Pode ter tido a ideia de fazer, mas não houve crime. Eles queriam fazer uma coisa dentro das quatro linhas da Constituição, mandar para o Congresso. Foi uma ideia infeliz? Foi! Mas eles queriam achar uma saída para dar uma resposta àquelas pessoas”, concluiu.