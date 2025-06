Presidente do PRD diz que Mailza é um talismã e direita deve se unir em torno dela na disputa ao Governo

O presidente do PRD no Acre, Pedro Valério, foi o entrevistado do Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (2). Na ocasião, ele defendeu a candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026.

Ao iniciar o assunto, Pedro disse que a direita deve se unir em torno do nome de Mailza e afirmou que não há motivos para o surgimento de tantos nomes na disputa, pois a esquerda não apresentou uma candidatura competitiva.

“Eu, humildemente, peço bom senso de todas as correntes da direita do Acre. Cadê a candidatura de governo competitiva que a esquerda apresentou? Não existe. Não há nenhum candidato da esquerda que possa ameaçar a direita no Acre. A maior obra do Gladson foi liquidar a esquerda no Acre, deixando-a sem condições de apontar uma candidatura competitiva. Então, o que justifica esse assodamento de estarem sondando vários nomes da direita, como se do lado da esquerda tivesse um dragão que pudesse nos engolir? O que está por trás dessas discussões? Que interesses são esses?”, questionou.

Valério definiu Mailza como um talismã:

“Eu defino a Mailza como um talismã. Um talismã que você tirou ali da natureza e deu aquela primeira lavada, mas vai brilhar muito na medida em que for sendo lapidado. A Mailza é uma pessoa com princípios cristãos, uma mulher firme, decidida, que pauta a vida dela pela ética, não vacila. Ela é firme. […] A Mailza foi eleita na chapa do Gladson como vice e hoje ela é a substituta eventual dele.”

O presidente do PRD disse também que Gladson é o candidato ao Senado do partido e que o grupo ainda não definiu o segundo nome que deve apoiar na campanha para as duas cadeiras no Senado Federal em 2026.

“Ela está hoje na condição de vice e vai assumir o Governo. Portanto, será governadora. Gladson deve sair como candidato ao Senado. É uma decisão que nós tomamos no PRD: Gladson é o nosso candidato. Sobre o segundo candidato, ainda vamos abrir a discussão. O que temos é o nome do Gladson”, frisou.

Ainda sobre Mailza, Pedro disse que a candidatura dela é natural e afirmou que Alan Rick, Bocalom e Nicolau devem calçar as sandálias da humildade.

“Estando governadora, a legislação a impede de ser candidata a qualquer outro cargo que não seja o de governadora, a menos que ela renuncie ao cargo. O Gladson já vai renunciar porque é o último mandato. É o caminho natural. Ela vai assumir o Governo e, portanto, se efetiva para disputar o Governo. Se temos uma candidata natural, que vai suceder o governador, com a caneta na mão, está disposta a isso e está andando pelo estado, conhecendo a população, por que ensaiar uma candidatura do Nicolau, do Bocalom, do Alan? Isso é criar uma quizumba, uma ferida no campo da direita. Isso vai criar uma cizânia muito grande na direita e, quando for na outra eleição, vamos estar de novo com o fantasma da direita assombrando nossas cabeças”, pontuou.

“O momento é de: seu Alan Rick calçar as sandálias da humildade, entender que está no meio de um mandato, que não tem nenhum motivo para estar com essa candidatura enfrentando a Mailza de qualquer forma; assim como o Bocalom, que passou a campanha toda dizendo que ia tirar os quatro anos de mandato. Qual a motivação para isso? O presidente Nicolau tem uma reeleição garantida, tem uma base forte, é articulado e se elegeu com uma votação esplendorosa. Qual o motivo de fazer enfrentamento? Mailza vai ser candidata e ninguém vai tirar dela esse direito. Não tem sentido essas movimentações”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: