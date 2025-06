Presidente do TCE recebe imprensa para apresentar balanço da gestão e anuncia prêmio aos profissionais

A presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), Dulcinéia Benício, recebeu a imprensa, colunistas sociais e influenciadores em um café da manhã, nesta segunda-feira (2), para apresentar os principais resultados dos primeiros 100 dias de sua gestão à frente da Corte de Contas.

O evento contou com a presença dos conselheiros Ronald Polanco Ribeiro e Naluh Gouveia, além de outros servidores do órgão.

“O Tribunal de Contas não é um órgão que atua isolado. Ele se originou da sociedade e está imerso nela. A imprensa exerce um controle externo muito mais efetivo no dia a dia do que os próprios órgãos, pois consegue se aproximar do povo que sofre, que precisa de atendimento e que não sabe para onde correr. A imprensa tem um papel fundamental, que deve ser sempre destacado, e hoje isso se torna ainda mais evidente. É esse reconhecimento que o Tribunal de Contas faz ao convidar todos vocês, para que possamos aprender juntos e melhorar nossa atuação, impactando positivamente a qualidade de vida da população que necessita”, afirmou a presidente.

Entre os principais avanços e resultados, Benício destacou a reestruturação administrativa, a execução de políticas de sustentabilidade, o fortalecimento do controle social, a comunicação institucional, a capacitação e formação profissional por meio da Escola de Contas, além do aprimoramento dos serviços judicantes e de uma fiscalização mais eficiente.

“Precisamos atuar em conjunto, não apenas o Tribunal de Contas, mas também todos os meios de comunicação e os demais órgãos parceiros, como o Ministério Público, a CGU e o TCU. Todos que atuam nessa área juntos podem realizar ações muito mais robustas, melhorando assim a vida de nossa comunidade”, acrescentou Dulce.

Na ocasião, a presidente do TCE também apresentou aos veículos de comunicação como acessar dados referentes ao Estado e aos municípios, incluindo a destinação de emendas parlamentares, gastos e valores empenhados.

O conselheiro Ronald Polanco, assim como a presidente do TCE, exaltou o papel da imprensa.

“Estamos aqui com vocês, que são o coração da democracia. Quando a imprensa atua de forma livre, exercendo seu trabalho, a democracia e a sociedade prosperam. Por isso, estamos abrindo as portas do TCE para vocês, que fazem a diferença na vida das pessoas”, destacou o conselheiro.

Por fim, a presidente do TCE anunciou o Prêmio de Jornalismo do Controle Externo, que reconhecerá o trabalho dos profissionais da comunicação.

“Vocês, da imprensa, que atuam como técnicos de controle externo da população, desempenhando essa função de maneira eficiente e relevante, receberão esse prêmio que valoriza o trabalho de vocês de forma justa, responsável e merecedora. Em breve, teremos mais informações”, concluiu Dulce.