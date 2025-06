presidente-interino-do-corinthians,-osmar-stabile,-define-novos-diretores-do-clube

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, confirmou nesta segunda-feira (2/6), cinco membros para a direção da nova gestão do clube alvinegro. Foram definidos cargos para a diretoria da categoria de base, financeira, administrativa, esportes terrestres e de relações institucionais.

Para ser responsável pelo futebol de base foi escolhido Carlos Roberto Auricchio, mais conhecido como Nenê do Posto. O profissional é influente no clube e possui atuações desde a década de 1990.

Já no setor administrativo, Fábio Soares assume o cargo de diretor. Para as finanças, outro nome conhecido pelos corintianos: Emerson Piovesan. O conselheiro vitalício, está de volta ao posto de diretor financeiro após oito anos.

Antônio Goulart dos Reis é o novo diretor de relações institucionais; e, por fim, Marco Polo Lopes Pinheiro ficou no comando da direção de esportes terrestres.

Stabile assumiu a presidência do timão na última segunda-feira (26/5), após o conselho deliberativo do clube aprovar o impeachment de Augusto Melo. Em entrevista exclusiva a reportagem do portal LeoDias, Osmar revelou que encontrou apenas R$1,2 milhão em caixa e dívidas imediatas que somam cerca de R$7 milhões.