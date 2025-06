Com os índices de aprovação em baixa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado por aliados a rever sua estratégia de comunicação — especialmente nas redes sociais. A avaliação dentro do governo é que, para reconquistar parte do apoio popular, será necessário adotar uma presença mais ativa e direta nos meios digitais.

Segundo fontes próximas ao presidente, uma das barreiras para essa mudança está na própria relação de Lula com a tecnologia. Um assessor reconhece que o presidente ainda não domina o uso do celular como ferramenta política e tem demonstrado resistência em se adaptar à lógica da comunicação digital.

“O desafio é convencê-lo de que hoje, para falar com o povo, é preciso estar presente no celular. É ali que a disputa acontece”, afirmou um interlocutor do Planalto.

A movimentação ocorre em meio à aproximação do período pré-eleitoral, o que aumenta a pressão por ajustes na forma como Lula se comunica com a população. A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) já encomendou pesquisas para entender melhor a percepção pública. Um levantamento realizado em maio, com 9 mil entrevistados, mostrou que 76% dos brasileiros gostariam de ver o presidente se manifestando com mais frequência.

A expectativa dentro do governo é que uma presença mais constante — e mais pessoal — nas redes possa humanizar Lula, recuperar parte da confiança perdida e disputar espaço no ambiente digital hoje dominado por discursos críticos à sua gestão.