Preta Gil mostra casa onde está hospedada durante tratamento contra o câncer nos EUA

Em tratamento experimental contra o câncer, Preta Gil mostrou, na noite desta segunda-feira (3/6), detalhes da casa onde está hospedada em Washington, nos Estados Unidos. A cantora contou aos seguidores que está passando uma temporada em uma “casinha vibes”, cercada por familiares e amigos durante mais uma etapa em sua batalha contra a doença.

Por meio dos stories no Instagram, Preta apareceu posando em seu novo lar ao lado do filho, Francisco Gil, e de duas grandes amigas, Marina Morena e Jude Paulla. “Já instaladas e comendo”, celebrou a cantora ao registrar a chegada. Em seguida, ela compartilhou mais detalhes da estadia, que deve durar aproximadamente 20 dias.

Preta contou que escolheu um local estratégico para se hospedar, próximo a um mercado com opções de comidas saudáveis para facilitar a rotina durante o tratamento: “A gente já chegou, a gente se instalou na nossa casinha que é vibes. Já estou vendo Vale Tudo, que eu não sou boba nem inocente, e tem um Whole Foods a 200 metros daqui”, disse.

Vale destacar que Preta está no exterior desde o dia 12 de maio, onde iniciou o tratamento experimental contra o câncer de intestino, diagnosticado no início de 2023. Durante esse período, a herdeira de Gilberto Gil tem recebido o apoio de amigos e familiares, com visitas especiais de nomes como Sabrina Sato e Nicolas Prattes.