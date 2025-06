Preta Gil revelou nesta terça-feira (3/6) quando começará o novo tratamento nos Estados Unidos. A cantora está no país em busca de novas terapias contra o câncer.

Segundo Preta, ela dará início aos novos tratamentos no dia 10 de junho. Enquanto isso, ela ficará se dividindo entre as cidades de Nova York e Washington até lá. “Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor”, afirmou a cantora em postagem nas redes sociais.

Matéria em atualização