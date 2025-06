Previsão de tempestade coloca SP em alerta de “perigo potencial”

Áreas do estado de São Paulo devem ser afetadas por tempestades entre essa terça (3/6) e quarta-feira (4/6), de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros durante o dia, com ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Segundo o comunicado do órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Regiões do interior paulista devem ser as mais afetadas e têm alerta de “perigo potencial”.

Para minimizar os danos da tempestade, em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Há leve risco de queda de árvores e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e seguir os alertas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. No caso de gravidades, as autoridades devem ser acionadas para maiores instruções.

O que diz o CGE

Para a cidade de São Paulo, a propagação de uma área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera, vai provocar muitas nuvens e chuva de intensidade fraca a moderada nessa terça-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. Por conta do tempo fechado e mais úmido, a temperatura máxima deve cair, com mínima de 15°C e máxima de 21°C.

Já a quarta-feira vai começar com formação de névoa úmida e nevoeiro desde a madrugada e o amanhecer. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15°C na parte da manhã, e a máxima de 26°C no meio da tarde. Os índices de umidade são superiores a 40%.