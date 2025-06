PRF forma mais de 600 novos policiais para reforçar segurança no Norte, Nordeste e Centro-Oeste

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) formou, nesta segunda-feira (16), mais de 600 novos policiais rodoviários federais. A cerimônia foi realizada na Universidade Corporativa da PRF (UniPRF), em Florianópolis (SC), e contou com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira.

Os novos agentes são da terceira turma do concurso público de 2021 e irão reforçar o efetivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, principalmente em áreas de fronteira e na Amazônia, dentro do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Amas), que combate crimes ambientais e protege terras indígenas.

Durante três meses de curso, os policiais foram treinados em 27 disciplinas, como técnicas de abordagem, defesa policial, armamento e fiscalização de trânsito. O currículo também incluiu formação em Direitos Humanos, reforçando o uso moderado da força e o respeito aos direitos dos cidadãos.

Desde sua criação em 2014, a UniPRF já capacitou milhares de agentes. A estrutura em Florianópolis tem 80 mil metros quadrados, com dezenas de salas, laboratórios e auditórios, e também é utilizada por outras forças de segurança do país.

Com a nova turma, a PRF reforça o combate ao crime e a segurança nas rodovias federais de todo o Brasil.