PRF intensifica fiscalização nas rodovias do Acre durante feriado de Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quarta-feira (18), a Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias federais que cortam o Acre. A ação segue até domingo (22) e tem como foco principal prevenir acidentes e combater irregularidades no trânsito durante o feriado prolongado.

De acordo com a PRF, todas as unidades no estado contam com reforço no efetivo e na fiscalização. As ações estão concentradas, especialmente, nas BRs 364 e 317, que costumam registrar um aumento significativo no fluxo de veículos durante esse período.

A operação inclui fiscalizações rigorosas para coibir práticas que colocam em risco a vida de motoristas e passageiros, como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, consumo de álcool ao volante e o não uso dos equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança e cadeirinhas infantis.

Além das abordagens de fiscalização, a PRF também realiza atividades educativas com os condutores, alertando sobre os riscos de comportamentos imprudentes e reforçando a importância do respeito às leis de trânsito.

“Nossa missão é garantir que as pessoas possam viajar com segurança durante o feriado. Por isso, é fundamental que todos façam sua parte, adotando uma postura responsável e consciente no trânsito”, destacou a corporação em nota.